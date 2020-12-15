Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, через шесть недель после голосования и через день после того, как Коллегия выборщиков официально подтвердила победу Байдена, — пишет CNN в своем твиттере. Читатели обсудили это сообщение.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

«Полагаю, что теперь всё стало официально» — Diane Crawford.

«День спустя после того, как коллегия выборщиков объявила победителя — то самое время, когда интеллигентные люди понимают, что пора поздравлять. Интеллигентность не самая сильная черта CNN» — J. R.

«Большинство людей, похоже, не понимают, что Трамп добился того, чего хотел Путин, а именно создал раскол в нашей стране. Этот хаос и дестабилизация нашего правительства, СМИ и общественности-именно то, чего хотела Россия. И он это получил. Его проигрыш не имеет значения, разрыв установлен» — Rippin' Rip Ripper.

«Люди забывают, что в течение долгого времени не было явного победителя, поскольку результаты во многих штатах были слишком близки, чтобы объявлять их, миллионы голосов оставались неучтенными, плюс пересчеты и продолжающиеся судебные процессы. Коллегия выборщиков вчера проголосовала за Байдена и Харрис, сделав это официально. Путин и поздравил» — Eraxite.

«Надеюсь, этот звонок включал в себя договор об экстрадиции, чтобы мы могли вернуть Трампа в Штаты, если он попытается бежать в Россию, чтобы избежать преследования за свои преступления» — Tyler #BLM.

«Ого… Путин поздравляет Байдена прежде, чем лидеры американского Конгресса. Печальный день для американской демократии» — Geoff Brown.

«А он объяснил своему рыжему другу, что вообще произошло?» — Jacqui Shepherd.

«А Байден ему такой — спасибо, теперь приготовьтесь к настоящему президенту» — Jmarie.

«Послушайте, возможно, теперь Трамп и его помощники могут поздравить нового президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена! Раз уж Путин дал им зеленый свет!» — David Hupp.

«Это фактически легитимирует результат выборов, в большей степени, чем сами выборы» — Highthere.