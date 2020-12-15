Москва, , 16:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Так, не может быть руководителем, участником религиозной группы: иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации, лицо, замеченное в легализации доходов, полученных преступным путем, лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, а также физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения.

Законопроект также предусматривает изменение периодичности представления в территориальный орган Минюста России уведомления о продолжении деятельности религиозной группы.

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