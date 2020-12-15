Сараево, , 16:30 — REGNUM Позиция России по Дейтонскому соглашению (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине) стала поводом к отказу от встречи с прибывшим с визитом в эту республику российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым двух членов боснийского президиума, передаёт 15 декабря телеканал Federalna.ba.

Так, встречаться с Лавровым отказались Желько Комшич и Шефик Джаферович. Комшич сказал, что Лавров, выражая позицию Москвы, поддержал резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской, то есть только одной из частей Боснии и Герцеговины.

Другая претензия к Лаврову — это то, что накануне, 14 декабря, на его встрече с Милорадом Додиком (председатель президиума Боснии и Герцеговины, президентом Республики Сербской) не было флага и других государственных символов Боснии и Герцеговины.

Напомним, 14−15 декабря состоялся визит Лаврова в Боснию и Герцеговину. Накануне, 14 декабря, он заявил, что Москва «полностью поддерживает основополагающие Дейтонские постулаты». Он предостерёг от предпринимаемых попыток «разрушить Дейтонскую архитектуру» и сказал, что такие попытки «чреваты самыми серьёзными последствиями».

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