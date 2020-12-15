Москва, , 16:28 — REGNUM Законопроект о проведении в России «гаражной амнистии» внесут в Госдуму депутаты «Единой России» 16 декабря, об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Гаражи Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Для того, чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут подтвердить любыми документами факт владения им органам местного самоуправления или в МФЦ. После этого подается заявление о регистрации прав, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос депутатов от «Справедливой России», заявил о поддержке законопроекта и рассказал, что сам пострадал от отсутствия «гаражной амнистии». Законопроект о «гаражной амнистии» находится в высокой степени готовности, заявила еще 22 июля вице-премьер Виктория Абрамченко.

В случае принятия закона «амнистия» будет действовать с 2021 по 2025 годы, сообщила замглавы правительства РФ.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев по итогам приема граждан 25 сентября 2020 года давал поручение фракции «Единая Россия» ускорить работу над законопроектом о «гаражной амнистии».

«К сожалению, так получилось, что в различные периоды остались без нормального оформления более 3 миллионов земельных участков и гаражей. Это огромная цифра. И в абсолютном большинстве случаев люди никак не виноваты в том, что их права не были надлежащим образом оформлены», — отметил тогда Медведев.

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