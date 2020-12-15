Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление надзорных полномочий государства за деятельностью НКО-иноагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Заседание Госдумы Duma.gov.ru

Уточняется определение критериев отнесения НКО к категории НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также понятие иностранного источника финансирования. В частности, иностранным финансированием будет являться ситуация, когда некоммерческая организация получает финансирование от российского юридического лица, конечным владельцем (бенефициарием) которого являются иностранные граждане.

В соответствии с законопроектом структурным подразделениям (филиалам и представительствам) иностранных некоммерческих неправительственных организаций, созданных или создаваемых на территории Российской Федерации, запрещается использовать жилое помещение в качестве места регистрации.

Кроме того, согласно поправкам, в отчет, который обязана предоставлять в органы Министерства юстиции РФ НКО, выполняющая функции иностранного агента, надлежит дополнительно включать заявленные для осуществления и уже осуществляемые программы, иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий, а также отчет об их исполнении или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились. Аналогичную информацию будут предоставлять филиалы и представительства иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Минюст России получает право направить НКО, выполняющей функции иностранного агента, мотивированное предписание о запрещении реализации той или иной программы или ее части. НКО по получении такого предписания обязана отказаться от реализации всех мероприятий, входящих в эту программу или ее часть. В случае неисполнения предписания Минюст России вправе направить в суд иск о ликвидации НКО.

Законопроектом вводится дополнительное основание для внеплановой проверки НКО — поступление в орган юстиции информации от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии российской некоммерческой организации в мероприятиях, проводимых иностранной или международной некоммерческой неправительственной организацией, деятельность которой в установленном законодательством Российской Федерации порядке признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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