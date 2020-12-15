Женева, Швейцария, , 16:08 — REGNUM Теракт в городе Тумур (Нигер) остро ставит вопрос о безопасности ещё 30 тысяч беженцев, находящихся в этой опасной зоне, сообщил 15 декабря журналистам официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох.

Балох «УВКБ осуждает атаку вооружённых людей на Тумур и глубоко обеспокоено по поводу безопасности более 30 тысяч беженцев и внутренне перемещённых лиц, которые там находятся».

Он добавил, что тумурцы массово бегут в город Диффа (Нигер). Здесь уже разместились 46 тысяч беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате нападения террористов группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Тумур 12 декабря погибли 28 и ранены сотни человек. Почти две трети жилых домов Тумура уничтожены.

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