Афины , , 16:07 — REGNUM Греции необходимы радикально новые способы для решения вопроса частных долгов перед страховыми фондами и всех долгов в целом, накопленных во время пандемии коронавируса, заявил лидер партии SYRIZA Алексис Ципрас на видеоконференции с торговыми ассоциациями 14 декабря. Об этом сообщает AMNA.

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Ципрас заявил, что проблема вообще всех долгов, возникших в период пандемии, включая долги перед государством и перед банками, требует радикальных решений. «Потому что это даст некоторое облегчение, предотвратит закрытие предприятий в 2021 году», считает политик. Напротив, если проблему не решить радикальным образом, то уже скоро смертельный удар получит подавляющее большинство малых и средних предприятий.

Ципрас также обвинил правительство в потере контроля над пандемией, что привело к необходимому продлению локдауна, который, в свою очередь, стал катастрофой для многих малых и средних предприятий.