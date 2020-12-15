Джакарта, , 16:02 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито заявил о значительном увеличении количества областей с высоким риском заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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«Очень жаль, что на этой неделе количество районов и городов в зоне высокого риска заражения коронавирусом значительно увеличилось», — заявил Вику Адисасмито.

Известно, что на прошлой неделе 371 район находился в зоне умеренного риска. Между тем, на этой неделе их количество увеличилось до 380 районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации врачей заявили, что 363 медицинских работника скончались от коронавируса.

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