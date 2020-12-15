Варшава, , 15:58 — REGNUM 13 декабря в рамках протеста против изменений в закон об обращении с животными польские фермеры провели в Варшаве акцию протеста, в рамках которой прямо на улице выбросили яйца, сырую свинину и овощи. Об этом передает Dziennik.

Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак заявил, что в ходе акции протеста полицейские за такие действия задержали ряд активистов.

«Полицейские вмешались в связи с совершенными правонарушениями. Мы имеем дело с людьми, которые мешали движению транспорта и загрязняли дороги общего пользования. По данному делу ряду граждан уже предъявлено четыре уголовных дела», — сообщил он.

После акции ряд активистов из движения Agrounia разместили в социальных сетях фото и видео, на которых было видно, как участники акции бросали на дорогу и тротуар роняют на улице яйца, картофель, пекинскую капусту, а также сырок мясо.

«Это наша «благодарность» вице-премьер-министру Ярославу Качиньскому за то, что он не заботится о польских фермерах», — гласит пояснение материалов с акции протеста.

Напомним, поправки в закон о животных предусматривают, помимо прочего, запрет разведения животных на мех, запрет на использование животных в развлекательных целях, а также запрет на убийство животных без предварительного оглушения, что не позволяет фермерам производить кошерное и халяльное мясо. Такие ограничительные меры вызвали волну акций протеста несогласных с этим фермеров.