Иерусалим, , 16:07 — REGNUM Впервые за два месяца число новых случаев заболевания в Израиле превысило 2000 в день, передает Jerusalem Post 15 декабря.

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По данным министерства здравоохранения, в понедельник, 14 декабря, в Израиле было зарегистрировано 2279 новых случаев заражения. Положительными оказались 3,2% из проведенных 72 000 тестов.

344 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе 130 интубированы. Число погибших достигло 3 004.

Ранее Кабинет министров согласился, что если в какой-то момент число новых случаев в Израиле превысит 2500 в день, ограничения будут еще больше ужесточены.