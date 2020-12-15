Иерусалим, , 16:07 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул заместителя главы Моссада — известного исключительно как D — в качестве своего кандидата на замену Йосси Коэна на посту следующего директора Моссада. Об этом сообщает Jerusalem Post 15 декабря.

Новый глава израильской политической разведки должен приступить к обязанностям в июне 2021 года, как объявила канцелярия премьер-министра. Назначение должно быть одобрено Консультативным комитетом по гражданской службе, но в целом премьер-министр имеет почти полную свободу действий в отношении того, кто руководит данной спецслужбой: технически Моссад является частью канцелярии премьер-министра, поэтому никаких согласований кабинета министров или Кнессета не требуется.

Иногда следующего шефа Моссада выбирают всего за месяц до того, как текущий шеф собирается уйти. Например, о назначении Коэна было объявлено только в декабре 2015 года, а он вступил в должность уже в январе 2016 года. Издание отмечает, что столь поспешное (на сей раз) объявление премьер-министра призвано помочь ему обойти сценарий, когда критики пытаются заблокировать любое его будущее назначение во время предвыборного сезона, — либо такого развития событий, при котором он теряет премьерство до того, как Коэн уйдет в отставку.