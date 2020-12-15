Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM Глава министерства финансов Свердловской области Галина Кулаченко подала заявление об уходе. Об этом сообщили в областном минфине журналистам.

Как передаёт «Областная газета», в министерстве подтвердили, что Кулаченко написала заявление об уходе в отставку. Однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё не подписывал соответствующие кадровые документы, уточнили в минфине.

До этого Кулаченко заявила депутатам Законодательного собрания региона на заседании представительного органа, что стоит за трибуной в последний раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе назначили главой департамента информационной политики Юлию Хусаинову.

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