Москва, , 15:48 — REGNUM Законопроект о пенях за неверно начисленную пенсию предполагает особый порядок возвращения недополученных средств гражданам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами во главе с Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»).

Предусматривается положение, согласно которому помимо выплаты пенсий или выплат в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации, пенсионеру дополнительно выплачиваются проценты на сумму недополученных денежных средств, исчисляемые за весь период с момента возникновения права на соответствующую пенсию или выплату с учетом требований настоящего федерального закона и в порядке, устанавливаемом Минтрудом.

При этом размер таких процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (до 1 января 2016 года — ставкой рефинансирования Банка России), и не может быть уменьшен.

Таким образом, указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путем реализации вышеуказанного механизма, отмечают авторы.

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