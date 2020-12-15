Калуга, , 15:47 — REGNUM О поддержке молодёжных инициатив и патриотическом воспитании шла речь сегодня, 15 декабря, на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги. Как сообщает пресс-служба городского парламента, депутаты рассмотрели программу «Молодёжь муниципального образования города Калуги», на реализацию которой в 2020 году было выделено 13 миллионов 104 тысячи рублей. По состоянию на 1 октября исполнение составило 6 млн 473 тысячи рублей. До конца года средства планируется освоить в полном объёме.

В Городской думе Калуги обсудили поддержку молодёжных инициатив Пресс-служба Городской думы Калуги

В рамках программы финансировалась деятельность МБУ «Молодёжный центр города Калуги», поддерживались проекты и инициативы детских и молодёжных организаций, инновационная деятельность молодёжи, развивалось международное молодёжное сотрудничество, оказывалось содействие занятости молодёжи. Уделялось внимание поддержке молодых семей, развитию молодёжного движения на предприятиях, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

В 2020 году были проведены военно-патриотические игры «Призывник», «Риск» и «Тактика». В целях поддержки деятельности волонтёрских и молодежных общественных объединений была высажена «Аллея инициативной молодёжи».