Москва, , 15:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий срок, в пределах которого медицинские организации в Крыму и Севастополе вправе осуществлять медицинскую деятельность без получения лицензии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Предлагается продлить этот срок до 1 января 2024 года.

Законопроект вызвал неприятие в Госдуме, прозвучали опасения, что срок будет продлеваться до бесконечности.

Инициатива будет доработана ко второму чтению. Предполагается определить предельный срок продления такого исключения из правила.