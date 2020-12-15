Калуга, , 15:36 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, в Калуге состоялось совместное заседание комитетов Городской думы под председательством руководителя бюджетного комитета Константина Сотскова. Депутаты одобрили изменения в регламент и положение «О Городской думе», согласно которым в структуру представительного органа вводится должность первого заместителя председателя Городской думы.

В Городской думе Калуги появился пост первого заместителя председателя Пресс-служба Городской думы Калуги

Члены комитетов поддержали предложение об участии Городской думы в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов. Депутаты поддержали предложение по заключению мировых соглашений, согласно которым ООО ФСК «Монолит-Калуга» передаёт в собственность города часть нежилых помещений в счёт погашения долга по арендной плате.

В муниципальную собственность будут переданы 33/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу Солнечный бульвар д. 2 пом. 294, стоимостью 287,7 тысяч рублей и 68/1000 доли в праве собственности на это же помещение стоимостью 585 тысяч рублей. Оставшаяся доля помещения будет также передана в муниципальную собственность в счёт погашения задолженности застройщика.

Были одобрены изменения в план работы Городской думы на 2020 год и в состав комиссии по присвоению муниципальных почётных званий. Также парламентарии одобрили сделки муниципальным унитарным предприятиям и заслушали отчёты о ходе реализации муниципальных программ.