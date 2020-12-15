Киев, , 15:34 — REGNUM На территории штаба командования сухопутных войск в Киеве установили памятник погибшим боевикам ВСУ, на котором изображён человек, напоминающий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский журналист и блогер Анатолий Шарий 15 декабря на своём Youtube-канале.

Журналист отметил схожесть трёх солдат, изображённых на памятнике, с командующим Объединёнными силами Сергеем Наевым, командующим Сухопутными войсками Украины Александром Сирским и президентом Украины Владимиром Зеленским.

С мнением блогера согласились пользователи социальных сетей. Многие вспомнили тот факт, что Зеленский не служил в армии.

«Кто не застал позднего Брежнева, имеет возможность посмотреть, что такое брежневщина», — написала в комментариях пользователь Анна Белозёрова.

Министерство обороны Украины и офис президента пока не давали комментарии по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве образования Украины признали наличие множества ошибок в учебниках по истории Украины, а также пообещали изменить систему экспертной оценки учебников.

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