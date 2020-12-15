Джакарта, , 15:31 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что поддержание гармонии с природой — одно из учений религии, сообщает Kompas.

«Все создано как экосистема, которая поддерживает друг друга на благо человеческой жизни», — заявил Мааруф Амин на мероприятии, проведенном министерством окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии.

«Мы все несем ответственность за охрану окружающей среды, чтобы передать ее нашим детям и внукам следующему поколению Индонезии», — отметил Мааруф Амин.

По его словам, важность сохранения окружающей среды и ее качества снова стала главной темой глобальных дискуссиях с тех пор, как пандемия поразила весь мир.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 8179 сотрудников полиции направят для обеспечения безопасности во время празднования Рождества и Нового года в столице Индонезии Джакарте.

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