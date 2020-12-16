Ватикан, , 04:37 — REGNUM Запланированный на март 2021 года визит папы Франциска в Ирак может быть воспринят различными курдскими движениями как одобряющий жест в их сторону. Почему это так и как отнесется к этому Турция, рассказывает ИА REGNUM редактор Станислав Стремидловский.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно анонсу, опубликованному Ватиканом, папа Римский намерен посетить Багдад, равнину Ура, связанную с памятью об Аврааме, город Эрбиль, а также Мосул и Каракош на равнине Ниневии. Но программа поездки еще не является окончательной, ведь, как сказано в том же анонсе, ближе к сроку могут быть внесены коррективы с учетом санитарно-эпидемиологических аспектов. В самом Ираке сообщение о запланированной поездке восприняли с большим энтузиазмом.

Причем позитивные комментарии последовали не только от президента Ирака или предстоятелей крупнейших конфессий. Визит папы Франциска в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, может, по мысли руководства курдской автономии, способствовать улучшению взаимопонимания между Эрбилем и Багдадом. Но Турции, опасающейся усиления курдского стремления к независимости, такое развитие событий может очень не понравиться. Читайте статью Станислава Стремидловского «Как воспримет Турция визит папы Франциска в Ирак и Иракский Курдистан?».