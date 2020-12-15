Париж, , 15:38 — REGNUM Крупнейший профсоюз работодателей «Движение предприятий Франции» (Medef) раскритиковал предложение президента страны Эммануэля Макрона провести референдум по закреплению некоторых положений Гражданской конвенции по климату в конституции Франции.

В своём интервью телеканалу BFM TV во вторник, 15 декабря вице-председатель «Движения предприятий Франции» Патрик Мартен заявил, что Гражданская конвенция по климату, на основе которой будут формироваться конституционные поправки, включает в себе «невероятные предложения».

ИА REGNUM) берёт на себя ответственность за всех и хочет решать за нас». Патрик Мартен «Следует сразу ответить на любые двусмысленные замечания: все согласны с тем, что следует защищать окружающую среду, и не нужно нас этому учить. Странно, что группа из 150 сознательных граждан (авторы Гражданской конвенции по климату — прим.) берёт на себя ответственность за всех и хочет решать за нас».

Напомним, 15 декабря видный деятель французской партии «Республиканцы» Брюно Ретайю охарактеризовал предложение президента Франции провести референдум по закреплению в конституции страны положений о защите окружающей среды как «политический переворот».

Как сообщалоИА REGNUM, во время встречи с авторами Гражданской конвенции по климату, состоявшейся в понедельник, 14 октября, лидер Франции пообещал предоставить жителям страны право самим решить, включать ли положения о «защите окружающей среды, разнообразия видов и борьбе с изменением климата» в статью 1 конституции Франции или нет.

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