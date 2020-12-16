Донецк, , 01:55 — REGNUM По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, если до конца этого года «конфликт в Донбассе не будет урегулирован», Россию надо отключить от международных расчетных систем. Что предпринять России, если западное давление на нее из-за Донбасса резко усилится, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Донецкая Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Скорее всего, реплика Кравчука вброшена, чтобы хоть как-то увести внимание от противодействия Украины выполнению решений Парижского саммита «нормандского формата». Но пример удачной для агрессора ставки на войну, имевший место совсем недавно в Закавказье, может соблазнить Украину попытаться еще раз напасть на ЛДНР. Вероятность того, что страны Евросоюза не отреагируют или ограничатся минимальными порицаниями в адрес Киева весьма велика.

Тем более, что ЕС сейчас делает многое для реализации именно военного сценария на Донбассе. Но продолжать пустые переговоры, принимать решения, которые невозможно исполнить, для России означает терять время попусту. Есть значительно более эффективный рычаг воздействия на ситуацию со стороны России. Каков же он? Читайте статью Михаила Демурина «Если Запад пойдёт на обострение, Россия должна признать Новороссию».