Бишкек, , 15:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии зарегистрировала 78 международных наблюдателей на досрочных выборах президента, сообщили 15 декабря в ЦИК.

Международная парламентская ассамблея Содружества независимых Государств (СНГ) направила 34 представителя. Еще 33 наблюдателя прибыли от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, ЦИК аккредитовал 13 наблюдателей от местных неправительственных организаций. Выборы президента Киргизии пройдут 10 января 2021 года.

Напомним, 15 декабря в Киргизии началась предвыборная агитационная кампания. На высший пост в республике претендуют 18 человек.