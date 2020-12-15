Бишкек, 15 декабря 2020, 15:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии зарегистрировала 78 международных наблюдателей на досрочных выборах президента, сообщили 15 декабря в ЦИК.
Международная парламентская ассамблея Содружества независимых Государств (СНГ) направила 34 представителя. Еще 33 наблюдателя прибыли от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Кроме того, ЦИК аккредитовал 13 наблюдателей от местных неправительственных организаций. Выборы президента Киргизии пройдут 10 января 2021 года.
Напомним, 15 декабря в Киргизии началась предвыборная агитационная кампания. На высший пост в республике претендуют 18 человек.