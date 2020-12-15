Подгорица, , 15:22 — REGNUM Европейский Союз будет иметь лучшего партнера в лице Черногории, заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич во время официального визита в Брюссель 15 декабря.

Он сказал, что благодарен за поддержку, которую новое правительство Черногории получило со стороны ЕС.

Кривокапич встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что для него большая честь иметь возможность посетить Брюссель на второй неделе работы правительства и встретиться с европейскими официальными лицами.

«Это первый визит, который проводится в течение второй рабочей недели нового демократического правительства, и это знак его огромной поддержки. Потому что в данный момент, когда Брюссель, как и весь мир, борется с пандемией COVID-19, когда многие места недоступны, мы имели честь и удовольствие приехать в гости», — сказал Кривокапич.