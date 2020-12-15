Москва, 15 декабря 2020, 15:16 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на формирование открытости лесной отрасли, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
«Реформа предстоит огромная», — пообещал глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).
Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия будут ставить на баланс материально-технические запасы сырья (древесины) с момента их заготовки на лесосеке, что, по мнению парламентариев, в дальнейшем увеличивает налогооблагаемую базу от сделок с древесиной, которые ранее составляли «серый» оборот.
Предполагается создание открытого цифрового геоинформационного ресурса (ЛесЕГАИС), формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней.
Вводится блокировка перевозки либо сделок с древесиной в случае выявления недостоверной информации по объему заготовки древесины, ее видовом и сортиментном составе.
Законопроектом также вводится такая форма систематического наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов (по аналогии с административным обследованием земельных участков).
Инициатива направлена на борьбу с «черными лесорубами».
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