Париж, , 15:16 — REGNUM Во Франции два крупнейших профсоюза полиции отказались от участия в конференции, инициатором которой является президент страны Эммануэль Макрон и которая призвана выработать меры по реформе полиции. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Le Figaro.

В своём письме администрации президента глава профсоюза «Альянс» Фабьен Ванемельрик «заранее осудил очередное мероприятие в отсутствие каких-либо конкретных действий» и потребовал от главы государства «хотя бы ввести минимальное наказание для тех, кто нападает на полицейских».

С помощью мероприятия «Безопасность на площади Бово», названного по местоположению министерства внутренних дел Франции в Париже, лидер страны надеется улучшить условия функционирования полиции и укрепить доверие между этой структурой и гражданами страны.

Напомним, в нескольких крупных городах Франции прошли протесты против политики Макрона, признавшего существование в стране проблемы «полицейского насилия». Полицейские и политики требуют от президента «забрать свои слова обратно» и обвиняют его в «равнодушном отношении» к полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря лидер Франции объявил о проведении конференции по реформе полиции, в которой примут участие представители органов правопорядка, мэры, депутаты, граждане страны и сам лидер государства.

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