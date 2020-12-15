Москва, , 15:01 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским поинтересуются у президента РФ Владимира Путина о сроках строительства парламентского центра, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

«Мы подготовили ещё один вопрос к пресс-конференции президента. Когда, наконец, построят здание парламентского центра? Россия — единственная демократическая страна без собственного здания парламента», — сообщил Жириновский.

Парламентарий обратил внимание на то, что для строительства парламентского центра в Мневниках всё давно готово.

«Мы платим за аренду участка, рядом появилась станция метро. И ведь на строительство не потребуется ни копейки бюджетных денег, всё компенсируют инвесторы в обмен на нынешние здания Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы», — напомнил он.

Пресс-конференция главы государства пройдет 17 декабря.