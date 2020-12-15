Париж, , 15:11 — REGNUM Видный деятель французской партии «Республиканцы» Брюно Ретайю охарактеризовал предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести референдум по закреплению в конституции страны положений о защите окружающей среды «политическим переворотом».

В своем интервью France 2 во вторник, 15 декабря, глава фракции «Республиканцев» в верхней палате парламента Франции заявил, что если предложение Макрона — «это политический переворот, то мы это не поддержим. Если же это полезно, мы изучим предложение. Нужно понимать, что последствия могут быть долгосрочными».

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с авторами Гражданской конвенции по климату, состоявшейся в понедельник, 14 октября, лидер Франции пообещал предоставить жителям страны право самим решить, включать ли положения о «защите окружающей среды, разнообразия видов и борьбе с изменением климата» в статью 1 конституции Франции или нет.

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