Самара, , 15:06 — REGNUM Депутаты Самарской губернской думы единогласно согласовали кандидатуру Владимира Бурыкина для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 декабря депутаты областного законодательного собрания рассмотрели кандидатуру Владимира Бурыкина на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона, которую представил на согласование глава региона Дмитрий Азаров.

Сообщается, что Бурыкин около тридцати лет проработал в органах государственной безопасности в различных регионах России, включая и Самарскую область. Также он работал в центральном аппарате Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников пожелал Бурыкину дальнейших успехов на благо области.

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