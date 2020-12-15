Сараево, , 14:55 — REGNUM Представители хорватов и бошняков в Президиуме Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович решили бойкотировать встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым 15 декабря в Сараево, так как «российский дипломат не проявил уважения к институтам и конституции БиГ».

Джаферович и Комшич заявили об этом на совместной пресс-конференции в Президиуме БиГ, где шли переговоры Лаврова с председательствующим в настоящее время в Президиуме представителем сербов Милорадом Додиком.

Они напомнили, что во время встречи Лаврова и Додика 14 декабря в Восточном Сараево в зале переговоров не было символов Боснии и Герцеговины. Также им не понравились некоторые заявления Лаврова, особенно то, что он поддержал резолюцию парламента Республики Сербской о военном нейтралитете в случае присоединения БиГ к НАТО.

«Лавров как хорошо информированный дипломат должен был знать, что подобное решение (о военном нейтралитете или присоединении к военным союзам) могут принимать только государственные органы БиГ», — процитировал слова Комшича телеканал РТС.

Комшич добавил, что БиГ желает поддерживать хорошие отношения с Россией, но одновременно ожидает, что представитель Российской Федерации будет уважать институты и конституционную систему Боснии и Герцеговины.

Напомним, что визит в Боснию и Герцеговину Сергей Лавров начал со встречи с представителем сербов в Президиуме БиГ, который в настоящее время председательствует в этом коллективном органе управления. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает принципы Дейтонского соглашения и призывает всех его соблюдать. Он добавил, что Босния и Герцеговина не нуждается в международном протекторате в форме присутствия верховного представителя ООН.