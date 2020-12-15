Сараево, , 14:48 — REGNUM Москва не видят необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, заявил 15 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД этой страны Бисерой Туркович.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров напомнил, что его визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения.

«Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе», — сказала глава МИД РФ.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва принципиально и твёрдо поддерживает Дейтонское соглашение, обеспечивающее суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины.

Напомним, Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.

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