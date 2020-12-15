Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области назначен 50-летний уроженец Новошахтинска Михаил Солоницин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 15 декабря.

Трудовая деятельность Солоницина началась в 1993 году. Он работал в новошахтинском филиале компании «Донэнерго», компаниях «Стройбезопасность-Н» и «СпецАвтоХозяйство». В 2009 году был назначен на должность заместителя сити-менеджера Новошахтинска и курировал вопросы ЖКХ и транспорта, затем в феврале 2018 года возглавил администрацию города Зверево.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2020 года от занимаемой должности освобождён министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства было доверено заместителю министра ЖКХ Михаилу Полухину.

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