Минск, , 14:41 — REGNUM Примерную стоимость создания белорусской вакцины от коронавируса составит 5 млн белорусских рублей (около ($1,9 млн в эквиваленте). Об этом 15 декабря в Могилёве заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (коронавируса. — Прим. президентской пресс-службы) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться, — сказал Лукашенко. — Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении».

По его словам, в Белоруссии вакцинирование граждан планируют осуществить тремя путями: закупить уже произведенную вакцину, наладить в республике производство российского препарата и заняться разработкой собственной вакцины. Лукашенко убежден, что белорусским учёным это под силу, сказано в официальном сообщении.

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