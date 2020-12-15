Париж, , 14:47 — REGNUM Опрос, проведённый во Франции компанией Odoxa-Dentsu Consulting и опубликованный France Inter во вторник, 15 декабря, выявил, что 55% из 990 опрошенных жителей страны считают премьер-министра Жана Кастекса не более чем «громоотводом» для президента Эммануэля Макрона.

Жан Кастекс Florian DAVID

Как свидетельствует исследование, проведённое 11 и 12 декабря 2020 года, 72% опрошенных не думают, что у Кастекса «есть политическое будущее», 73% считают его «не харизматичным», 65% — «не динамичным», а 55% — и вовсе «некомпетентным».

При этом 42% опрошенных относятся к премьер-министру «в целом положительно», что на один процентный пункт ниже, чем в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому Французским институтом общественного мнения (Ifop) и опубликованному Le Figaro 4 декабря почти половина жителей Франции считают лучшим министром внутренних дел за последние 25 лет в истории страны Николя Саркози, который также был президентом в 2007 — 2012 годы.

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