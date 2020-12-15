Бишкек, , 14:33 — REGNUM Правительственные делегации Киргизии и Узбекистана обсудили вопрос делимитации и демаркации государственной границы в соответствии договором от 2017 года, сообщили 15 декабря в пресс-службе киргизского правительства.

Совещание прошло в государственной резиденции «Ала-Арча». Киргизскую сторону представил председатель государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, узбекистанскую — советник премьер-министра Узбекистана Мехриддин Хайриддинов.

Ташиев отметил, что Бишкек придает особое внимание завершению оформления государственной границы с Узбекистаном. «Мы должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков», — сказал Ташиев.

Напомним, 5 ноября в МИД Узбекистана сообщили, что Бишкек и Ташкент планируют ускорить процесс делимитации государственной границы.

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