Киев, , 14:30 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук, накануне вызвавший на Украине резонанс своими заявлением, что COVID-19 — это «вымышленная болезнь», выдал в эфире украинского телевидения новую порцию «откровений».

Камельчук заявил, что на самом деле он верит в то, что люди болеют, и про «вымышленную болезнь» высказался неудачно. Но при этом недоволен, «под каким соусом подается пандемия на мировом уровне». Парламентарий подчеркнул, что речь идет о глобальном «манипулировании цифрами и статистикой».

Соратник Зеленского заявил, что до сих пор не видит доказательств роста заболеваемости и роста смертности, вызванной коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что 13 декабря Камельчукзаявил, что COVID-19 — это «вымышленная болезнь», а любые вакцины от нее «не вызывают доверия».

Лидеры «Слуги народа» и власти страны оставили этот комментарий без внимания, зато Камельчука высмеяли коллеги по фракции, предложив, в частности, гражданам считать, что такого депутата также не существует.