15 декабря 2020 | Время чтения 14 мин

Сергей Артёменко, , 15:32 — REGNUM Белорусские домохозяйства по-прежнему тратят на еду почти половину своих ресурсов. По данным Белстата на основе проведённого им выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в III квартале 2020 года 35,5% их потребительских расходов составляли траты на продукты питания, на транспорт — 11%, на жильё — 9,9%, на одежду и обувь — 7% и так далее. Такие расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно выросли.

Многовекторный Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Учитывая, что статкомитет подбирает для своих расчётов самые дешёвые товары и услуги, которые недоступны подавляющему большинству населения, реальная картина намного хуже. Расходы на питание вне дома для подавляющего большинства белорусских домохозяйств — весьма болезненный вопрос. Не только лишь все, как говорил знаменитый украинский боксёр, могут позволить себе салатик в столовой Нацбанка или отбивную в столовой минсельхозпрода по их ценам — попросту потому, что это столовые «для своих».

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Социальное расслоение в Белоруссии огромное — об этом свидетельствуют данные по тем же домохозяйствам. Самые бедные белорусские семьи — это семьи с двумя и более детьми. То есть при заявленном Александром Лукашенко «рыночном социализме» дети — это роскошь. В теории так и должно быть в странах пресловутого третьего мира.

Декабрь ознаменовался новым витком потребительских цен. Причём процесс этот отнюдь не стихийный, а рукотворный. Инфляцию раскручивают «слуги народа», анонсировавшие повышение оплаты услуг госмонополий. Обывателей и субъекты хозяйствования просто ставят перед фактом, лишь иногда выдумывая нелепые объяснения.

Дорожают услуги госмонополистов «Белтелеком», «Белпочта», организаций Минжилкомхоза и других. Стремительно дорожает сахар — продукт исключительно государственных сахарных заводов. Вводятся новые налоги («сборы») и повышаются прежние, увеличиваются размеры штрафов. Дорожают другие товары и услуги, составляющие основу потребления среднестатистического домохозяйства.

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Важно понимать, что само по себе ничего не дорожает — цены повышают конкретные должностные лица. Например, повышение на 5% тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении закреплено постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 82 от 3 декабря. Даже когда речь идёт о частной сети «Евроопт», которую неустанно рекламируют государственные телеканалы и пресса, то речь идёт о согласованной с чиновниками политике выкачивания денег из населения. Ведь упомянутая сеть продмагов, что ни для кого не секрет, теснейшим образом аффилирована с политическим руководством постсоветской республики.

На фоне очередного раскручивания чиновниками и «неолигархами» («кошельками Лукашенко») инфляционно-девальвационной спирали правительство Белоруссии цинично анонсировало рост расходов на пропаганду. Выступая 13 декабря в эфире лживого государственного телеканала «ОНТ», об этом сообщил зампред председателя правительства Игорь Петришенко.

Чиновник преподнёс это как социально ориентированные расходы за счёт бедствующего белорусского налогоплательщика. В частности, он сообщил: «Что касается социальной сферы, то размер выделяемых бюджетных средств прирастет на 1,4 млрд белорусских рублей. Это в среднем 7,7% увеличение по сравнению с бюджетом текущего года. На здравоохранение — на 6,8%, образование — на 8,2%, культуру и спорт, СМИ — на 7,1%».

Скромное упоминание о росте бюджетных расходов на СМИ — это на самом деле речь о госагитпропе, оплате услуг политических проституток. Денно и нощно пропагандисты работают над цензурой неосторожных высказываний Лукашенко, распространением лжи и клеветы, публичных оскорблений сограждан с иным взглядом на белорусские реалии.

Например, недавно Лукашенко признался, что считает себя марксистом. Стоящий над ним цензор приказал вырезать этот фрагмент из официозных сообщений, что придворные исполнили. Государственные СМИ (включая упомянутый гостелеканал) распространили ложь МВД об обстоятельствах убийства силовиками безоружного манифестанта Александра Тарайковского — якобы у того в руках взорвалось «неустановленное взрывное устройство». Генпрокуратура отказалась возбуждать уголовное дело, а распространители фейка — уточнять и извиняться.

Те же пропагандисты распространяют заявления Лукашенко о согражданах с иными политическими взглядами, которых он публично обзывает «наркоманами», «праздно шатающимися», «протестунами», «овцами», «лохушками», «подонками», «мразями» и так далее. В том же духе безнаказанно оскорбляют сограждан сотрудники президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») Людмила Гладкая и Андрей Муковозчик, которых по недоразумению или в конфликте с совестью называют журналистами. Подобных примеров предостаточно и в работе других белорусских госСМИ, на поощрение которых правительство выделит ещё больше денег из налогов в том числе своих идейных оппонентов, а также из щедрой «поддержки» Российской Федерации.

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Примечательно: российская помощь, в том числе финансовая, оказывается полностью обанкротившейся тирании. Тем самым Москва, как отмечают многие политические эксперты (например, Дмитрий Болкунец), снижает уровень пророссийских настроений в белорусском обществе. В российском руководстве, возможно, пытаются разобраться, как союзнические отношения дошли до жизни такой.

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Однако попыток недостаточно. Особенно в условиях, когда предпринимающие их — например, спецпредставитель российского президента и посол в Белоруссии Михаил Бабич, сталкиваются с организованным противодействием как в Минске, так и в Москве. Издание «Московский комсомолец» откровенно описывает, как «группа видных московских экспертов ратует за геополитическую импотенцию и продолжение спонсорской помощи номинально союзной лимитрофной проститутки.

На этой спонсорской помощи вчерашние участники информационных войн с Россией строят себе виллы — как недавно подвергшийся общественной обструкции нынешний «палаточник» Геннадий Давыдько, системный националист, сторонник крайних мер, а также легализации наркотиков, проституции и порнографии, нагулявший не только политический вес в должности председателя лживой «Белтелерадиокомпании». Нагуляла избыточный весь его коллега-«палаточница», пустозвонная Лилия Ананич, соучастница политических репрессий, в должности министра информации душившая СМИ и отправлявшая журналистов за решётку оптом и в розницу, в том числе за критику русофобии.

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Деньгами российских налогоплательщиков подпитывается деятельность лукашенковского репрессивного аппарата, в жернова которого попадают не только так называемые белорусские «пророссийские публицисты», но и российские журналисты. О перспективах дальнейшего удушения свободомыслия и свободы слова вполне откровенно, хоть и завуалированно высказались ведущие пропагандисты в ходе состоявшегося 3 декабря в Палате представителей Нацсобрания Белоруссии круглого стола на тему «Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования».

Упомянутая экс-министр Аначич высказалась весьма воинственно, сообщив об «атаках на нашу страну» — то есть на режим Лукашенко, отметив: «Сегодня актуально посмотреть, что мы имеем, где у нас законодательные бреши. И, самое главное, постоянно держать, скажем так, порох сухим для того, чтобы быть готовым адекватно реагировать на все вызовы и угрозы».

В таком же боевитом духе на том же столе высказался замглавы президентской администрации — «главный идеолог» Андрей Кунцевич. Полностью провалив свой участок работы, теперь он, в духе 1930-х, со ссылкой на хозяина фактически потребовал усилить репрессии под предлогом «выполнения главной задачи — обеспечения информационной безопасности нашего государства и защиты его информационного суверенитета».

Кунцевич, в частности, заявил: «Нам не впервой сталкиваться с откровенной провокаторской деятельностью представителей ряда оппозиционных и зарубежных медиа. Но 2020 год для нашего инфополя выдался особенно напряженным. В погоне за сенсациями отдельные СМИ, которые уместнее называть средствами массовой манипуляции, а не информации, недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер».

На самом деле «массовыми манипуляциями», распространением откровенной лжи и подстрекательством к незаконной деятельности занимались участники этой сходки пропагандистов. Среди них — недавно пересевший в кресло министра информации Игорь Луцкий и активисты информационных войн с Россией, крупные специалисты по официозному лубку из формально негосударственного «Белорусского союза журналистов».

В примитивистском духе замглавы президентской администрации вопрошал: «Что мы можем сегодня этому противопоставить, в том числе на законодательном уровне? Как в принципе нужно выстраивать работу в этом направлении? Какое место в ней должны занять государственные институты, медиасообщества и парламентарии? Эти и другие вопросы, я полагаю, сегодня чрезвычайно важны. Буду рад, если наша встреча позволит хоть немного продвинуться в поиске нужных ответов на них».

Из этого фрагмента позволительно сделать два вывода: во-первых, товарищ Кунцевич занял высокую должность раньше, чем понял, что надо делать. Во-вторых, судя по отчёту пропагандистского ресурса «БелТА» с круглого стола, кроме пресловутого «закручивания гаек», в выступлениях участников мероприятия других рецептов не было. То есть адекватного восприятия объективной реальности и понимания, что, кому и как надо делать, попросту нет.

В свою очередь Игорь Луцкий сообщил, что некто (вероятно, оппозиция) «участвует в уничтожении по-настоящему первого независимого белорусского государства». Попутно господин министр заявил о якобы отсутствии фактов ухудшения ситуации из-за новой редакции злополучного закона «О СМИ», благодаря которой постсоветская республика оказалась под огнём обоснованной критики правозащитников, медиаэкспертов и других специалистов — в том числе зарубежных из авторитетных международных организаций, скатилась в аутсайдеры международных рейтингов — например, Индекса свободы прессы. Мининформ Белоруссии такими фактами не располагает, а ООН, ОБСЕ и другие международные организации почему-то располагают. Очевидно, проблема не в отсутствии фактов, а в бесчестном их отрицании.

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Российская Федерация, спонсируя и иными способами поощряя таких деятелей, становится соучастницей репрессивных практик, подпадающих под универсальную юрисдикцию. Какой интерес официальной Москвы в поддержке режима, позволяющего себе в наше время похищать и убивать диссидентов, пытать задержанных мирных манифестантов и просто случайных попавших в облаву обывателей, всячески издеваться над населением и так далее — большой вопрос. МИД России, осуществляющий свою деятельность за счёт российских налогоплательщиков, никак перед ними за это не отчитывается.

Сергей Лавров не получает даже минимальной взаимности от опекаемых — вспомнить хотя бы минскую сессию ПА ОБСЕ 2017 года, когда делегация официального Минска проголосовала за антироссийские документы. Как бы союзник и как бы стратегический партнёр до сих пор не признаёт территориальную целостность Российской Федерации, борется с глобусами и картами, где Крым обозначен российским. Совбез Белоруссии открыто обвинил Россию в акте интервенции и до сих пор ловит якобы вторгшихся мифических «200 вагнеровцев». Белорусские «силовики» выслеживают, избивают, захватывают и бросают в кутузки российских журналистов, уничтожают их собственность и выдворяют со штампом в российском паспорте. Беспощадной цензуре подвергаются российские телеканалы, ограничено распространение других российских СМИ. Процветают рейдерские захваты российских субъектов хозяйствования и даже граждан с допросами в интересах спецслужб США. Мининформ, Следком, прокуратура и суды по уши замараны в политических репрессиях и абсурдных приговорах белорусским сторонникам общерусского единства. Список можно продолжить.

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Однако более конструктивным представляется постановка вопроса об ответственности российских чиновников за такое положение дел. Речь не о какой-то далёкой Гватемале (при всём уважении), но о другой части Союзного государства России и Белоруссии, в бюджет которой российский Минфин перечисляет российские нефтепошлины в приличном объёме. Речь о скидках на российскую нефть и льготных ценах на российский газ. Речь о профите от предоставленных режиму Лукашенко (не путать с народом Белоруссии) более $130 миллиардов пресловутой поддержки, из которых даже нищие организации российских соотечественников не получили ни цента.

МИД РФ занял позу мультяшного кота Леопольда, апеллируя к давно выброшенным в мусорку принципам, которые и ранее были нужны врагам России исключительно для прикрытия своей инфернальной стратегии. Теперь этого кота демонстративно обворовывают и, как выражается один минский господин, публично «наклоняют» какие-то лимитрофные мыши. Возможно, есть какое-то другое объяснение причинно-следственных связей между тем, что мы слышали от Александра Лукашенко и главы его дипломатии Владимира Макея с начала года, что наблюдал весь мир в практике официального Минска применительно к России за последние годы и уступками Москвы по ценам на углеводороды, по пересмотру задним числом $10-миллиардного кредита на строительство БелАЭС, по финансовой помощи через ЕАБР (ЕФСР) и другие механизмы.

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Важно понимать, что такие проблемы у Москвы не только с Белоруссией. До этого был очень хороший украинский тренинг. Года три назад казалось, что он пошёл на пользу, однако белорусский кейс это опровергает.

Прямо сейчас о невыученном уроке говорит казахстанский кейс — «дело Ермека Тайчибекова», от которого глава Россотрудничества Евгений Примаков почему-то пребывает в радостном ожидании. Прямо сейчас — латвийский кейс с полноценной русофобской пронацистской «охотой на ведьм» в классических традициях маккартизма, в котором сфабрикованные уголовные дела в отношении известных журналистов и общественных деятелей — Александра Гапоненко, Юрия Алексеева, Аллы Березовской, Андрея Солопенко, Андрея Яковлева, Владимира Линдермана.

Открытым остаётся литовский кейс, по которому в уголовном процессе преследуются журналисты, правозащитники и антифашисты Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчюс, Станислав Томас, Мигель Пуэртас, Гедрюс Грабаускас, Донатас Шульцас, а также многие другие инакомыслящие. Некоторые были вынуждены покинуть литовское «правовое государство», обоснованно опасаясь продолжения провокаций и перспективы подвергнуться пыткам в тюрьме.

Если бы украинский урок пошёл России впрок, то на каждый рецидив русофобии официальная Москва реагировала бы так же, как Израиль на рецидив антисемитизма. Он явил замечательный пример адекватности и эффективности в знаменитом «бобруйском казусе» Лукашенко. Даже потенциальный враг Израиля, будь то генерал или профессор в любой точке планеты, вполне ясно представляет свои возможные перспективы.

Вместо этого наблюдается манифестация политического мазохизма. Не прошло и полугода, как на российских телеканалах защебетали «батькины эксперты». До этого они продвигали на белорусских гостелеканалах бредовую версию ликвидации Лукашенко руками «вагнеровцев», в своих ТГ-каналах — не менее бредовую фантазию на тему заговора «российских либералов», а ещё ранее помогавшие отправить на 12 лет в лагеря «пророссийских публицистов». Уличённый во лжи минский тиран расправляется со съёмочной группой российского Первого канала, выдворяет объявленного «недочеловеком» Алексея Кручинина, МИД Белоруссии под нелепым предлогом лишает аккредитации всех российских журналистов, а Москва не отвечает на эти бесчинства как минимум зеркально.

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К сожалению, саблезубые лимитрофные мыши «наклоняют» в позе кота Леопольда не МИД, а РФ. Отступные куски сыра пожирней им выдаются не из жалования Лаврова, Карасина и Матвиенко, и даже не из гонораров помощников Владимира Соловьёва, которым ветеран русофобских кампаний Кирилл Кривошеев периодически теребит «имперское эго». Постоянно действующий банкет проводится за счёт бедных российских налогоплательщиков.

Судя по тому, как сейчас Москва «защищает» своих прибалтийских русских, журналистов российских СМИ и просто лояльных к России прибалтов, за спонсорскую поддержку новой белорусской местечковой шляхты можно не волноваться. Если завтра господин Лукашенко встанет не с той ноги и решит «отжать» какой-нибудь российский актив, приглянувшийся «неолигархам» из ТОП-200, или ему подсунут очередную цидульку с доносом на очередных «пророссийских публицистов», то российские чиновники поступят как обычно.