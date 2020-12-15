Москва, , 14:30 — REGNUM Более 560 карабахских беженцев доставлены в Степанакерт 15 декабря. Российские миротворцы обеспечили безопасность их передвижения, сообщает Министерство обороны РФ.

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Всего автобусы доставили из Еревана в Степанакерт 566 человек. Эти люди смогли вернуться в свои дома. Автобусы сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.

В Минобороны добавили, что миротворцы круглые сутки наблюдают за обстановкой и контролируют соблюдение режима прекращения огня в регионе. Действуют 23 наблюдательны поста. Помимо защиты возвращающихся беженцев, они оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

В общей сложности в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись свыше 39,7 тыс. человек.

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