Москва, , 14:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве правительства РФ в случае крайней необходимости принять решение об использовании изобретений без согласия патентообладателя, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Правительство РФ получает право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Сейчас предусмотрено, что правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Как отметил замглавы ФАС Сергей Пузыревский, патентообладатели имеют право на выплату компенсации. Они также могут оспорить решение в Верховном суде.

В ходе дискуссии отмечалось, что законопроект принимается своевременно на фоне пандемии коронавируса в условиях проблем с лекарственным обеспечением.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о принудительном изъятии прав на лекарство внесен в Госдуму