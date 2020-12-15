Киев, 15 декабря 2020, 14:31 — REGNUM Украина намерена ввести санкции против России, а также обратиться в международные суды в связи с продажей винзавода «Массандра» в Крыму. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников, сообщила 15 декабря пресс-служба министерства.
По его словам, Украина собирает из открытых источников информацию о людях, причастных к продаже предприятия.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине была уничтожена в ходе госпереворота. Население полуострова одобрило воссоединение с Россией на референдуме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины выразил возмущение в связи с тем, что компания ООО «Южный проект», являющаяся дочерней компанией банка «Россия», приобрела крымский винзавод «Массандра».
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