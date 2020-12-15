Киев, , 14:31 — REGNUM Украина намерена ввести санкции против России, а также обратиться в международные суды в связи с продажей винзавода «Массандра» в Крыму. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников, сообщила 15 декабря пресс-служба министерства.

«Массандру» передали структуре банка «Россия»… Это создаёт риски для «Массандры», которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а самые ценные активы просто разворуют. За всё это придется отвечать», — считает Резников.

По его словам, Украина собирает из открытых источников информацию о людях, причастных к продаже предприятия.

«Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства, так называемого министерства в Крыму, которое организовало это, и т. п.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится», — подчеркнул украинский чиновник.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине была уничтожена в ходе госпереворота. Население полуострова одобрило воссоединение с Россией на референдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины выразил возмущение в связи с тем, что компания ООО «Южный проект», являющаяся дочерней компанией банка «Россия», приобрела крымский винзавод «Массандра».

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