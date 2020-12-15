Джакарта, , 14:19 — REGNUM Вице-спикер парламента Индонезии Азис Шямсуддин заявил, что до сих пор не было никаких дискуссий по поводу открытия дипломатических отношений между Индонезией и Израилем, сообщает Kompas.

Азис Шямсуддин подчеркнул, что весь индонезийский народ вместе с правительством полностью поддерживает суверенитет Палестины.

Парламент Индонезии призывает Израиль полностью признать суверенитет Палестины как государства.

«Мы боремся за право палестинского народа жить как полностью суверенное государство. Это то, чего мы ожидаем от Израиля. И это не имеет никакого отношения к крайнему сроку пребывания в должности американского президента», — заявил Азис Шямсуддин.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об усилении устойчивости глобального здравоохранения, инициированную Индонезией.

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