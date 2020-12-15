Омский р-н, , 14:17 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков подверг жёсткой критике деятельность Геннадия Долматова на посту главы Омского муниципального района.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, 15 декабря состоялась встреча Буркова и Долматова. Губернатор заявил чиновнику, что его дальнейшая деятельность находится «под жёстким контролем» областного правительства.

«Правительство региона не удовлетворено вашей работой. Сегодня ситуация в муниципальном образовании говорит о том, что потеряно управление районом. Не решаются в течение нескольких лет проблемные вопросы газоснабжения, водоснабжения, отопления», — сказал глава региона Геннадию Долматову.

Бурков также подчеркнул, что действия Долматова уже «вызывают протестное настроения у населения». Кроме того, к чиновнику появились вопросы «в части несоблюдения антикоррупционного законодательства».

Одна из претензий — не решённая в течение трёх лет проблема с газификацией села Приветное. При этом есть точки подключения газа, подрядчик готов подвести газ к домам, решён и вопрос по стоимости подключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что омское управление губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений установило факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы главы Омского муниципального района Геннадия Долматова.

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