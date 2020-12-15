Киев, , 14:13 — REGNUM Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко обещает, что новогоднего корпоратива для политический силы в этом году точно не будет.

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 декабря.

Корниенко пожурил журналистов и сказал, что такие вопросы даже «неприлично задавать» в рамках того, что происходит в стране, учитывая эпидемическую и экономическую ситуацию.

Он заявил, что по завершении последнего заседания депутаты поздравят друг друга и разойдутся праздновать в семейном кругу.

«Каждый в своей семье будет праздновать, не нарушая правил карантина», — отметил соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году партия «Слуга народа» корпоративно праздновала Новый год в КВЦ «Парковый» 20 декабря. Мероприятие посетили президент Зеленский и представители офиса президента, правительство страны практически в полном составе, и собственно фракция. Тогда Корниенкозаявил, что партия потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривен, причем это были «деньги спонсоров».