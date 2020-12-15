Москва, , 14:09 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против попытки изменить расчет минимального размера оплаты труда, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

«Не устану повторять, что попытка изменить МРОТ и прожиточный минимум — это ухищрение для того, чтобы уйти от нормальной минимальной продовольственной корзины. Все эти медианные заморочки, расчёт медианной зарплаты придуманы только для того, чтобы навести тумана и перестать фиксировать реальную бедность граждан», — заявил Миронов.

Парламентарий сообщил о намерении призывать к тому, чтобы «вернуться к нормальному исчислению МРОТ».

Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Согласно изменениям, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении медианной зарплаты. При этом и МРОТ, и прожиточный минимум парламентарии считают нужным устанавливать с учетом мнения профсоюзов и работодателей.

Госдума в ноябре в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

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