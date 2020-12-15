Лондон, , 14:09 — REGNUM Наибольшую угрозу для Великобритании на сегодняшний день представляет Китай, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Соединённого Королевства генерал Патрик Сандерс.

«Китай — это самая большая стратегическая угроза, с которой имеет дело наша страна», — цитирует его The Sun.

По его словам, на фоне пандемии Китай, как и ряд других государств, старается обратить ситуацию в свою пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании разработала дорожную карту по поэтапному отказу от продукции компании Huawei, одним из ключевых пунктов которой является запрет на установку оборудования 5G на территории страны с сентября 2021 года.

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