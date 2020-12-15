Киев, 15 декабря 2020, 14:13 — REGNUM Власти Украины совершают преступление против своего народа, отказываясь от российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Политик подчеркнул, что украинские власти лгут, заявляя о неких договорённостях в рамках программы COVAX.
Он напомнил, что третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 завершится в марте 2021 года, в то время как завершение испытаний западных аналогов запланировано на 2022−2023 годы.
Он добавил, что РФ готова передать Украине технологию производства вакцины от коронавируса, а у Украины есть возможность производить данную вакцину на одном из предприятий Харькова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил о необходимости вакцинировать почти 21 млн жителей страны, отметив, что для этого нет денег.
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