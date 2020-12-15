Париж, , 14:11 — REGNUM Около сотни полицейских приняли участие в протестах недалеко от Триумфальной арки в Париже против слов президента Франции Эммануэля Макрона о существовании в стране «проблемы полицейского насилия».

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, около 21:30 по местному времени (GTM+1) полицейские Парижа и центрального региона Иль-де-Франс, одетые в гражданское, собрались у Триумфальной арки, чтобы выразить возмущение политикой лидера страны в отношении полиции.

Напомним, 4 декабря после протестов в Париже против закона о глобальной безопасности, вводящего наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин «полицейское насилие», и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой «проблемой».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Гренобле несколько сотен полицейских приняли участие в протестах против «равнодушного отношения» к ним администрации президента Эммануэля Макрона. Манифестанты объявили, что президент «совсем бросил полицию».

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