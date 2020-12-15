Варшава, , 14:02 — REGNUM Бывший глава Министерства обороны Польши и старший спикер сейма 9-го созыва Антони Мацеревич в интервью для Polskie Radio 24 назвал Польшу «надеждой для нормальной Европы, оплотом консервативных ценностей».

Мацеревичу задали вопрос, можно ли рассматривать Польшу как «надежду консервативных кругов Европы». На это он ответил, что «Польша, безусловно, является оплотом консервативных ценностей», но при этом «речь идет не столько о консерватизме, сколько о нормальности в целом».

«Речь идет о реализации нормальных прав человека, нормального человеческого поведения и нормального права на человечность и истину. Мы надежда для нормальной Европы. Мы надеемся, что волна неомарксизма, захлестнувшая большую часть европейских государств, а также пытающаяся разрушить Польшу, канет в лету», — подчеркнул Антони Мацеревич.

По мнению экс-министра обороны, Польша и далее должна отстаивать свою естественную позицию, «в которой человек и его права находятся в центре, в котором христианство является точкой отсчета для размышлений о ценностях, а также где независимость и собственное государство являются высшей ценностью национального сообщества». «Это то, что в отличие от других стран, осталось в Польше в большей степени. И я надеюсь, что нас не сломают в этом вопросе», — подчеркнул Мацеревич.