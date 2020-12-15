Киев, , 14:01 — REGNUM Проект госбюджета Украины-2021 фактически легитимизирует «бюджетную катастрофу», а конкретно — фиксирует уровень зависимости от долгов.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил 15 декабря депутат Рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

По информации парламентария, в том проекте бюджета, который предложен Раде для голосования во втором чтении, в следующем году примерно 700 млрд гривен будут уходить на погашение разного рода долгов.

«Фактически каждая вторая гривна, точнее, даже больше половины бюджета уйдёт на долги. Для сравнения: в 2008 году соотношение госдолга к бюджету составляло 3%, а в 2021 году будет 64%. То есть 64% нашего бюджета — это долги», — отметил он.

Депутат заявил, что, если Раде в последних обсуждениях перед голосованием и удастся добиться выделения денег на социально-экономические программы, эти средства так и останутся «исключительно на бумаге», поскольку власть так и не нашла точек роста, которые позволили бы этот бюджет наполнить.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год».

Накануне профильный комитет Рады по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил документ, причем за законопроект голосовали как «Слуги народа», так и другие политические силы: «ЕС» (1 голос), «Батькивщина», «За будущее» и «Доверие».