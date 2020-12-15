Афины , , 14:09 — REGNUM Хотя пять недель изоляции и ограничений привели к некоторому улучшению ситуации с распространением пандемии, но это произошло не теми темпами, на которые рассчитывали в Греции, поэтому система здравоохранения страны остается под большим давлением. Об этом заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас в интервью телеканалу Antenna 15 декабря.

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«Я считаю, что если мы будем продолжать внимательно относиться к нашей гигиене, с чувством ответственности и любви к нашим собратьям, следовать правилам общественного здравоохранения, носить маску и уважать тех, кто находится в опасности, то да, есть надежда на постоянное улучшение, на оптимизм», — сказал Кикилиас.

Он подчеркнул, что испытание близится к концу, так как «обратный отсчёт» до финала пандемии уже начался.

Он подчеркнул, что Греция — это страна солидарности, и призвал сограждан активнее помогать друг другу.