Париж, , 14:07 — REGNUM Научный совет при правительстве Франции призвал жителей страны сохранять режим самоизоляции в преддверии новогодних праздников, несмотря на то что общенациональный карантин будет снят уже 15 декабря.

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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 14 декабря, Научный совет опубликовал памятку, в которой призвал жителей Франции продолжать соблюдать режим самоизоляции и «по максимуму ограничить семейные и дружеские встречи особенно на время конца года… с целью показать свою гражданственность».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 3063 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,379 млн.

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